Подсчитано число отказов в кредитах для малых предприятий

Доля отказов в предоставлении кредитов малым и средними предприятиям составила 40 процентов во втором квартале 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование бизнес-объединения «Опора России» Промсвязьбанка и компании Magram Market Research.

Чаще всего банки отказывали микробизнесу (54 процента). В то же время в кредитных учреждениях, входящих в 30 крупнейших в России, заявили, что финансирование малого и среднего предпринимательства выросло в среднем в 1,5 раза.

В банках отметили, что такие малый и средний бизнес часто не знает о льготных условиях кредитования и подает заявки на кредиты на обычных условиях.

Предоставление кредитов малому и среднему бизнесу соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В общей сложности в опросе приняли участие 2,3 тысячи компаний в 23 регионах. На них приходится более 60 процентов всех малых и средних предприятий.

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