В Ульяновской области появится энциклопедия местного предпринимательства

Энциклопедию истории симбирского и ульяновского предпринимательства издадут в Ульяновской области в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова.

«Наша задача — подготовить энциклопедический выпуск об истории предпринимательства в регионе и захватить не только дореволюционный, но и советский период», — сказал он.

По словам Гайнетдинова, проект носит образовательный характер. В книгу войдут данные о людях, построивших в регионе действующие крупные предприятия. «На сведениях об истории симбирского предпринимательства основан образовательный блок в школах, где проходят уроки по основам предпринимательской деятельности», — сообщил он.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Появление сборника должно способствовать формированию положительного мнения о бизнесменах в обществе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!