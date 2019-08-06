В Подмосковье малый бизнес подал более 100 заявок на финподдержку

Представители малого и среднего бизнеса в Московской области подали более 100 заявок на финансовую поддержку о региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием заявок на получение финансовой поддержки проходил с 1 по 30 июля 2019 года.

Наибольшее количество заявок было подано в Подольском, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах, сообщил зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга — пяти миллионов. Совокупный объем финансовой поддержки достигает 250 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве.

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