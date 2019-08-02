Удмуртия нарастила поддержку фермеров

Власти Удмуртии решили нарастить грантовую поддержку фермеров в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Так, если в 2018 году сумма предоставленных грантов составила 124,9 миллиона рублей, то в нынешнем ее решили увеличить до 253 миллионов рублей. «Это максимальная поддержка, которая оказывалась фермерам республики все последние годы», — отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что в нынешнем году наиболее востребованным направлением поддержки является «Агростартап». Для участия в нем заявлен 81 начинающий предприниматель. В рамках этого направления больше всего интересуются мясным скотоводством, проектами в молочном животноводстве, растениеводством и коневодством. Помимо этого были поданы бизнес-проекты по разведению коз и овец, рыб, пчел, гусей и кроликов.

На поддержку непосредственно проекта «Агростартап» собираются направить более 150 миллионов рублей. Поддержка фермеров в регионе согласуется с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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