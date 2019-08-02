Россию заподозрили в испытаниях «Пионера» против США

Ответом России на выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могла бы стать актуализация работ по баллистическим ракетам РС-26 «Рубеж» и РСД-10 «Пионер», пишет в «Известиях» главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев.

По мнению военного эксперта, РС-26 «Рубеж» может получить «современную систему управления, с возможностью маневрирования на активном участке, с малогабаритными управляемыми боевыми блоками разработки Московского института теплотехники (МИТ)».

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Главный редактор допускает, что испытания боевого оснащения для баллистических ракет на внутренней ракетной трассе между полигонами Капустин Яр и Сары-Шаган МИТ ведет в интересах создания российского аналога советского РСД-10 «Пионер».

Говоря о крылатых ракетах, Корнев напомнил о возможности повышения до 2,5 тысячи километров и больше дальности ракет универсального комплекса 9К720 «Искандер-М», для чего предполагается использовать наработки по крылатой ракете 3М-14 морского комплекса «Калибр», а также адаптации пусковых установок «Искандер» для запуска модифицированных ракет «Калибр» дальностью до 5 тысяч километров.

В феврале эксперт подтвердил, что пусковая установка наземного мобильного комплекса «Искандер» для ракет 9М729 допускает размещение морских крылатых ракет «Калибр».

В том же месяце президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов заключение ДРСМД объяснил размещением ракет РСД-10 «Пионер» на Чукотке.

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