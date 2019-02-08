Россия ответит США гибридом «Калибра» и «Искандера»

Пусковая установка наземного мобильного комплекса «Искандер» для ракет 9М729 допускает размещение морских крылатых ракет «Калибр», пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«В самоходную пусковую установку комплекса 9К720 "Искандер-М" большая ракета для работы по наземным целям морского "Калибра" (3М-14) не войдет по габаритам. Но кузов новых пусковых установок ракетного комплекса с ракетами 9М729, которые были показаны 23 января на брифинге Минобороны, позволяет разместить длинный морской "Калибр"», — полагает специалист.

По его мнению, перенос морского «Калибра» на сушу «технически не очень сложная и, возможно, даже уже заранее решенная задача», поскольку у морских «Калибров» и крылатых ракет для комплексов «Искандер-М» один и тот же разработчик (ОКБ «Новатор»).

«С большой вероятностью и в морских, и в сухопутных ракетах от "Новатора" используются одни и те же технические решения: конструктивные особенности ракет, двигатели, одна и та же система управления ракетами, наконец, одни и те же боевые части и система прицеливания ракет перед пуском», — пишет эксперт.

Корнев предполагает, что создание наземного «Калибра» может быть произведено «в течение нескольких месяцев». «А размещение подобных ракет может начаться практически сразу же по завершении летных испытаний. И таким образом мы можем уже к концу 2019 года получить достаточно серьезный сухопутный ударный потенциал средней дальности», — считает специалист.

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В феврале источник ТАСС сообщил, что комплекс «Калибр» наземного базирования может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2019 года, для чего достаточно модифицировать систему управления и программное обеспечение морской ракеты.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД) согласился с «предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности».

В январе Минобороны России на брифинге в парке «Патриот» (Московская область) рассказало о возможностях ракеты 9М729.

ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 года. Соглашение запрещало двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Начиная с 2014 года РФ и США активно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД, называя упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.

Россия считает нарушением договора развертывание США в Румынии и Польше установок Mark 41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров). Вашингтон обвиняет Москву в том, что крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» имеет дальность больше 500 километров, а не меньше, как заявляет Минобороны России.

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