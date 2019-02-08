В США испугались «купола света» ракеты «Пионер»

Пуски советской ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер» сопровождались появлением так называемого «купола света» неизвестного происхождения, который американские военные приняли за «экзотическую систему» противоракетной обороны, пишет The Drive.

Американское издание побеседовало с ветераном ВВС США летчиком Робертом Хопкинсом, который с напарником в конце 1988 года наблюдал «купол света» с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball.

«Мы заметили нечто, похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась слева, над СССР, направо, к северной части Тихого океана. Оно охватывало все небо от уровня земли до уровня, который мы могли видеть, глядя в передние окна самолета. Оно перемещалось очень быстро — намного быстрее, чем перекрестно двигающийся самолет — и быстро приблизилось к нам. Стена света пересекла нашу траекторию полета, после чего продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо», — сказал очевидец.

Хопкинс отметил, что данное явление неоднократно сопровождало пуск РСД-10 «Пионер», наблюдалось другими летчиками и вызывало у военных и ученых интерес. Оценки показывали, что «купол света» распространялся со скоростью около десяти тысяч километров в час. В качестве предположений, объясняющих явление, назывались, в частности, использование на первой ступени ракеты «специального топлива» или особой ослепляющей вспышки.

«Лучшее [по этому вопросу], что я смог найти, это то, что в постсоветском мире гласности русские знали, что такое купол света, но не говорили», — сказал летчик.

The Drive исключает возможность того, что «купол света» каким-либо образом связан с ракетным топливом, и допускает, что данное явление может иметь отношение к советским разработкам, направленным на противодействие американской программе SDI (Strategic Defense Initiative).

«Это явление вызвало огромный интерес со стороны разведывательного сообщества Америки, считавшего, что RC-135S столкнулся с новым секретным оружием, способным изменить стратегический баланс между Соединенными Штатами и Советским Союзом», — пишет издание.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Пионер» с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности 15Ж45 принята на вооружение в СССР в 1976 году. В 1991 году, согласно ДРСМД, оружие снято с эксплуатации.

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В феврале президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что размещение ракет РС-10 «Пионер» на Чукотке спровоцировало США начать переговоры с СССР, приведшие к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В том же месяце главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст гиперзвуковую ракету средней дальности на основе ракеты РС-10 «Пионер», снятой с вооружения в СССР после заключения данного соглашения.

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