«Калибр» перепрограммируют

Ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2019 года, заявил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

«Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение», — сказал собеседник.

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В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

Ранее в том же месяце сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».

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