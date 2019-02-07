Наука и техника
 
Последние новости
Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами
Линию московского метро перекроют для строительства другой линии 
Бензин в России снова подорожал
Загитова высказалась о популярности российских фигуристок в Японии
В России предложили разрешить охоту на животных в полуволе
Ценам на нефть предрекли обвал
США пригрозили лишить Турцию своих ЗРК из-за российских С-400
Студент погиб от падения наледи из-за взятки в 50 тысяч рублей
Новости партнеров

«Калибр» перепрограммируют

Перейти в «Мою Ленту»

Ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2019 года, заявил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

«Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение», — сказал собеседник.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

Ранее в том же месяце сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чукотские «Пионеры» повысили сговорчивость США
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Россия из-за США возродит советскую ракету «Пионер»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Странное тело

Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
15:30Сегодня

Россиян защитят «люди-лягушки»

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

14:00Сегодня

Дыру «Фрегата» заварили

Наука и техника00:06 3 февраля

Забитое старое

Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

10:49Сегодня

В США раскритиковали галлюцинационную систему России

14:27Сегодня

Россия и США оказались бессильны против самоубийств

Наука и техника00:01 5 февраля
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год

«Превратить крестьянина в колхозного раба»

Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

12:24Сегодня

В США заявили о «частично успешном» испытании супероружия России

03:5225 января

Пойман световой сигнал неизвестной природы

Россия
«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»
Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
Вениамин КондратьевБей своих
В Краснодарском крае наметился кризис власти
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
Студент погиб от падения наледи из-за взятки в 50 тысяч рублей
В России появятся народные дорожные инспекторы
Кремль отреагировал на приговор датскому проповеднику
Все материалы
Мир
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
США пригрозили лишить Турцию своих ЗРК из-за российских С-400
Россия предрекла США позорный уход из Афганистана
Третьего отравителя Скрипалей сочли придумкой спецслужб
«Хезболла» определилась с планами в случае нападения США на Иран
Родственники отказались верить в нового отравителя и беременность Скрипаль
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
В Конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз
Молдавские депутаты проголосовали за Лупу
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
На Украине разворовали американскую военную технику на миллионы гривен
Саакашвили намазал сыр на бублик и порассуждал о будущем
Все материалы
Экономика
Главный бордель Европы
Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
Еще одна страна воспротивилась «Северному потоку-2»
Ценам на нефть предрекли обвал
Будущие летчики
«Аэрофлот» подвел итоги конкурса «Лучший в небе».
Пир во время чумы
Целесообразность переезда «Транснефти» подвергли сомнению
Главы Корпорации МСП и Тульской области обсудили совместную работу в регионе
Россияне после долгого перерыва снова полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
У полковника Захарченко нашли новые богатства
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили
Сенатор Арашуков в суде вспомнил русский язык
Все материалы
Наука и техника
Странное тело
Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Россиян защитят «люди-лягушки»
«Калибр» перепрограммируют
Дыру «Фрегата» заварили
В США раскритиковали галлюцинационную систему России
Все материалы
Спорт
Биатлонистка Анастасия ЗагоруйкоПрощай, оружие
Российские биатлонисты приехали в Канаду без винтовок. Кубок мира в Америке — ужас
Мамаев сыграет в футбол в СИЗО ради женщин
Загитова высказалась о популярности российских фигуристок в Японии
Сборная России снова опустилась в рейтинге ФИФА
Российские спортсмены оголились в годовщину Олимпиады в Сочи
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Футболист на стадионе узнал о рождении двойни и устремился в роддом
Все материалы
Культура
«Его искусали до смерти»
Новый роман Стивена Кинга: чужак, маньяк и мертвые дети
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Москва. 18 июня 1996 года. Дэвид Боуи в аэропорту Шереметьево «Трамп три часа сидел на ступеньках Кремля, а потом пил водку»
Она 40 лет привозит в Россию самых крутых музыкальных звезд мира и знает все их секреты
Фанатам «Игры престолов» пообещали эпичные бои в финальном сезоне
Оззи Осборн снова попал в больницу
Шнуров выложил фото из пустыни и восхвалил Аллаха
Умер актер сериалов «Зачарованные» и «Бесстыдники»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Эффектно замерзающий на морозе кипяток подтолкнул россиян к новому флешмобу
Вечно пугающаяся мать насмешила зрителей
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Издевательские аплодисменты оппонентки Трампа разлетелись на мемы
Мошенники нашли дыру в сервисе Gmail и обогатились
Сотрудники ФСБ угрозами заставили студента вести паблик во славу ФСБ
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
97-летняя женщина неожиданно стала моделью и растрогалась
Сын голливудской актрисы вышел на публику в женской одежде
Эмили Ратаковски показала нижнее белье в продуктовом магазине
Объявлен самый популярный бренд одежды в мире
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Чернокожий мужчина порезвился с младенцем в аэропорту и шокировал отца
В Эквадоре зарезали российского туриста
Раскрыта опасность российских поездов
Названы самые жаркие места на планете
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
Вся деревня пришла спасать редкого дельфина из канала
Честный француз вернул ценную посылку и получил слиток золота
Любительница пластики захотела имплантировать в пятки каблуки
Все материалы
25 самых популярных машин России: и снова Granta
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года
Сутки на руках
Как Алессандро Занарди проехал гонку «24 часа Дайтоны» на ручном управлении
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
В Сети появились фотографии полицейской Lada Vesta Sport
В России BMW отправит в ремонт 29 тысяч машин из-за угрозы возгорания
В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai
Все материалы
Дом
В одной парадной
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Москве пообещали ипотечный провал
IKEA задумала сдавать мебель в аренду россиянам
Россиянин не глядя подписал справку и отдал свою квартиру
Продажи жилья в Москве выросли вопреки логике
Все материалы