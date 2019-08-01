В Кузбассе появится три технопарка

В Кузбассе создадут не менее трех промышленных технопарков для поддержки местного малого и среднего бизнеса. Они будут открыты на средства федеральных субсидий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.

По его словам, резидентами таких технопарков могут стать крупные и малые предприятия, которые работают в единой производственной цепочке. Он пояснил, что вокруг «якорного» предприятия, выпускающего промышленную продукцию, разместятся представители малого и среднего бизнеса.

«Им будут предоставлены уже подготовленные площади и технологическая инфраструктура промышленных технопарков», сообщил Шпиленко.

Открытие в России не менее 129 промышленных парков и технопарков предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется до 2024 года. На эти цели из федерального бюджета выделяется 30 миллиардов рублей.

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