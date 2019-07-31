Приморских пенсионеров поучили вести бизнес

Во Владивостоке 31 июля прошла первая конференция для предпринимателей-пенсионеров «Серебряный возраст», которая призвана вдохновить людей предпенсионного и пенсионного возраста начать собственный бизнес. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Приморья.

В мероприятии приняли участие более 150 человек. На конференции выступили профессиональные бизнес-тренеры, а также состоявшиеся приморские предприниматели в возрасте «45 плюс».

Программа конференции отвечает на вопросы, как стать самозанятым или оформить ИП, что такое «налоговые каникулы», как составить бизнес-план и найти первых покупателей.

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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