На Кубани запустили программу поддержки начинающих фермеров

Начинающие фермеры Краснодарского края смогут получить гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

По его словам, регион поддерживает тех, кто хочет работать на своей земле, заниматься садоводством и тепличным овощеводством, создавать животноводческие фермы, открывать линии по переработке натуральных продуктов. Инициатива позволит увеличить объемы производства в секторе малого бизнеса.

«Результаты этой работы приносят свои плоды. Растут объемы производства: за полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 миллиардов рублей», — сказал глава Краснодарского края.

Согласно программе, начинающие фермеры могут получать до 3 миллионов рублей на развитие своего хозяйства или до 4 миллионов, если состоят в кооперативе.

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