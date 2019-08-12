Подсчитана доля планирующих выйти на экспорт малых предприятий

Порядка 12 процентов малых и средних российских предприятий планируют экспортировать свою продукцию, почти треть из них являются обрабатывающими производствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Аналитического центра НАФИ.

Задачи предприятий соответствуют целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Пока экспортируют свою продукцию только семь процентов малого и среднего бизнеса.

Порядка 12 процентов опрошенных российских предпринимателей заметили рост интереса иностранных клиентов к их продукции. 48 процентов заявили, что интерес остался на прежнем уровне. Девять процентов считают, что интерес падает.

Респонденты также оценили конкурентоспособность российских товаров на внутреннем рынке. Почти 60 процентов считают, что их товары могут соперничать с зарубежными. Противоположной позиции придерживаются 26 процентов предпринимателей.

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