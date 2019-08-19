В Узбекистане откроют торговый дом ямальских товаров

Торговый дом, в котором будут продавать сельскохозяйственную продукцию с Ямала, откроют в Узбекистане. Торговая точка начнет работу в сентябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ямальской производственной фирмы «Ныда-Ресурс» Жанну Гусак.

Представители компании в апреле посетили Папский район Узбекистана, где подписали соглашение о намерениях сотрудничества с предприятием «Капитал-агро импекс». Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Торговый дом "Узбекистан — Ямал —Тюмень" уже открылся, зарегистрировался как межрегиональный проект. Сейчас в —начале сентября такой же параллельный дом открывает в Узбекистане для того, чтобы работало два торговых дома, на территории России и на территории Узбекистана», — сказала Гусак.

В торговом доме будут представлены экологически чистые ямальские продукты: оленина, рыба северных пород и дикоросы. По словам Гусак, компании удается разрабатывать и новые направления, рецепты, линии.

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