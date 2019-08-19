Уральским фермерам помогут рублем

Минсельхоз дополнительно направит 1,7 миллиарда рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в регионах Уральского федерального округа до 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в ведомстве, уже в 2019 году государственная поддержка позволит создать более 93 новых малых и средних предприятий в Уральском федеральном округе.

Сумму допрасходов федерального бюджета назвала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Встреча была посвящена реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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