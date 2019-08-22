Красноярские предприятия подали заявки на статус экспортеров

В Красноярском крае 12 предприятий подали заявки на участие в программе «Промышленный экспорт», которая является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева.

Он отметил, что окончательно реестр экспортеров будет утверждать Минпромторг. После этого предприятия смогут рассчитывать на федеральную поддержку.

В числе 12-ти подавших заявки предприятий Красноярский завод цветных металлов (Красцветмет), Красноярский металлургический завод и лесоперерабатывающие предприятия. Для включения в реестр они должны реализовать программу повышения конкурентоспособности.

Поддержка экспортеров является одной из главных задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Благодаря ему рассчитывается достигнуть доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП России в 20 процентов.

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