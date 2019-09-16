Назван способ утроить поток туристов в российский регион

Участие Ставропольского края в федеральном проекте по экспорту услуг может втрое повысить иностранный поток на курорты Кавказских Минеральных Вод. Такое мнение высказал губернатор региона Владимир Владимиров, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам главы региона, этого можно достичь за счет расширения инфраструктуры и реконструкции объектов. «Будем бороться за эту программу, на курортах Кавказских Минеральных Вод уже есть 70 тысяч отдыхающих иностранных туристов в год, если эта цифра утроится, будет неплохо. Экспорт услуг, мне кажется, одно из основных направлений в плане экспорта», — сказал Владимиров.

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В начале сентября президент России Владимир Путин заверил, что Россия намерена активно развивать туристическую отрасль, государство окажет в этом поддержку. «Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма», — сказал он и добавил, что за последние пять лет посетили более 125 миллионов иностранных туристов.

Привлечение туристов отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года.

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