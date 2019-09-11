Путин пообещал поддерживать туризм

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия намерена активно развивать туристическую отрасль, государство окажет в этом поддержку. Об этом говорится в сообщении на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
«Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма», — сказал он и добавил, что за последние пять лет посетили более 125 миллионов иностранных туристов. «Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии», — заключил Путин.
Привлечение туристов отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года.