Между Россией и Китаем вырос товарооборот

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5 процента, до 70,59 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

При этом, объем экспорта из Китая в Россию за данный период стагнировал (рост в 0,0 процента в годовом выражении) и составил около 31,14 миллиарда долларов. А импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3 процента, до 39,45 миллиара долларов.

В начале сентября стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в реализации национальных проектов. Российско-китайское сотрудничество вписывается в рамки национального проекта «Международная кооперация экспорт», который рассчитан до 2024 года.

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