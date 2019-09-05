На поддержку экспорта проведут дополнительный конкурс

Минпромторг осенью этого года планирует провести еще один конкурс по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК). Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«На сегодняшний день провели первый конкурс и отобрали более 700 проектов компаний, которые заинтересованы в развитии экспортно-ориентированной продукции. Общий объем отобранных проектов в денежном выражении составляет около 2,5 триллиона рублей», — отметил министр. Мантуров уточнил, что основными драйверами развития проектов являются сферы химической, деревообрабатывающей промышленности, а также металлургия.

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Конкурс на заключение соглашений по КППК в 2019 году был открыт в апреле. Принимать участие в нем могли как российские, так и иностранные компании при условии, если последние заключали специальный инвестиционный контракт или же они глубоко локализованы на территории России, а их продукция считается российской. Проведение дополнительного конкурса предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он рассчитан до 2024 года.

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