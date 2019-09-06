Российских бизнесменов научат выходить на иностранные рынки

Предприниматели Ульяновской области, которые планируют начать поставки продукции на внешние рынки, пройдут до конца года курс начинающего экспортера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслана Гайнетдинова.

Обучение будет проводить приглашенный федеральный эксперт, оно является бесплатным для предпринимателей. Курсы продлятся до конца года. «Выстроенная единая система поддержки в Ульяновской области позволяет оказать необходимую помощь бизнесмену на любом этапе, будь то выход на мировые рынки или расширение территорий продаж», — уточнил Гайнетдинов. Программа обучения проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он рассчитан до 2024 года.

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