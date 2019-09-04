Россия обсудит участие Китая в нацпроектах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в реализации национальных проектов. Обсуждение состоится в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«С Китаем у нас более 20 различных инвестиций в различные сектора. В рамках ВЭФ будет активный диалог с Китаем, в том числе участие Китая в нацпроектах», — уточнил он. Дмитриев добавил, что в перспективе будет наращиваться партнерство с Индией.

Ранее вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко сообщил, что взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом. По его словам, СМИ обеих стран сталкиваются с похожими вызовами: речь идет о недобросовестной конкуренции, дискриминации на рынках и поиске новых точек роста.

Российско-китайское сотрудничество вписывается в рамки национального проекта «Международная кооперация экспорт», который рассчитан до 2024 года.

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