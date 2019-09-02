Российский регион нарастит экспорт минеральной воды и макарон

Производители Ставропольского края планируют увеличить экспорт минеральной воды, муки и мучных изделий, растительного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Олега Проскурина.

«Эта продукция отправится в Азербайджан, Китай, Иран, Украину, Казахстан, Грузию, Египет, Канаду, Израиль, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты», — уточнил он. «Край достиг того, что сегодня обеспеченность ставропольцев продовольствием в 3,7 раза превышает рекомендуемый в стране объем», — добавил Проскурин.

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Увеличение экспорт отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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