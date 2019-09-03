Сотрудничество СМИ России и Китая усилилось

Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом. Такое заявление сделал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Например, буквально за год количество организаций-участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере увеличилось с 30 до 50», — указал он и подчеркнул, что это является важнейшей составляющей всеобъемлющего партнерства между двумя странами. По словам Чуйченко, СМИ обеих стран сталкиваются с похожими вызовами: речь идет о недобросовестной конкуренции, дискриминации на рынках и поиске новых точек роста.

Международное сотрудничество в сфере средств массовой информации предусмотрено целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!