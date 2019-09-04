В Уфе открыли центр по поддержке малого бизнеса

Центр «Мой бизнес» открылся в Уфе в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Об этом пишет ТАСС.

Главная задача центра — объединить институты по поддержке МСП в одном месте. Он включает центры поддержки предпринимательства, инноваций социальной сферы, региональный центр инжиниринга, центр народных художественных промыслов и ремесел.

«Мы заключили соглашение и пригласили сюда центр развития экспорта», — сообщила председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Римма Бойцова.

В центре бизнесмены смогут оформить лицензии, субсидии, зарегистрировать юридическое лицо, получить услуги корпорации МСП.

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