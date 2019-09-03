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В Башкирии фермеры получат поддержку на десятки миллионов рублей

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В Башкирии завершился конкурс по отбору получателей гранта «Агростартап» для бизнесменов, которые хотят открыть свое дело в сфере сельского хозяйства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Всего гранты получили 115 фермеров. Каждый из них получит господдержку в размере до четырех миллионов рублей. Те, чьи гранты составят менее двух миллионов, должны будут до конца 2019 года создать одно новое постоянное рабочее место, те, кто получит более трех миллионов, — два рабочих места.

Деньги фермеры смогут потратить на развитие основной деятельности, приобретение земельных участков, животных, оборудования и сельскохозяйственной техники. В общей сложности на реализацию проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2019 год Башкирия получила из федерального бюджета 312 миллионов рублей. До конца 2024 объев финансирования достигнет двух миллиардов.

Реализация программы по поддержке фермеров проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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