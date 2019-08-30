Назван город России с самым активным малым бизнесом

Калининград занял первое место среди российских городов по вовлеченности местных жителей в малый бизнес. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.

«Доля работников малых и микропредприятий, в общей численности рабочей силы, у нас составляет почти 25 процентов», — сказал глава региона на расширенном заседании рабочей группы Государственного совета России по направлению «Малое и среднее предпринимательство» в Калининграде.

Алиханов отметил, что Калининград занимает третье место по стране после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству малых предприятий в пересчете на численность населения.

Развитие малого бизнеса в Калининградской области соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках до конца 2024 года в России планируют увеличить численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек.

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