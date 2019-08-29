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Региональные бизнесмены получили господдержку на десятки миллионов рублей

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Предприниматели Костромской области получили господдержку более чем на 100 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В общей сложности материальную поддержку получили порядка 900 субъектов малого и среднего бизнеса. До конца года господдержку должны оказать еще более чем тысячи предпринимателям.

Сумма, направленная на мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, в 2019 году оказалась а 4,5 раза больше, чем годом ранее. Благодаря увеличению финансирования удалось расширить спектр услуг для бизнеса, отметили власти региона.

Нацпроект, рассчитанный до конца 2024 года, включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.

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