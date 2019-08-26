Предприятия Оренбургской области получат более 2,3 миллиарда рублей

Общий объем инвестиций в проекты Оренбургской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), составляет более 2,3 миллиарда рублей. Об этом во время посещения региона заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Во время визита делегации Корпорации МСП в Оренбургскую область было представлено шесть инвестпроектов, которые могут создать 221 новое рабочее место.

«Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 5,45 миллиарда рублей, что позволило оренбургским малым и средним компаниям привлечь 10,97 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных», — отметил Александр Браверман во время посещения с исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Денисом Паслером производственной площадки «Оренбургской трикотажной фабрики».

Представители Корпорации МСП провели для предпринимателей области презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. На данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 12,69 тысячи предпринимателей Оренбургской области.

Специалисты Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Глава Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что за 2016-2019 годы общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированных в Оренбургской области, составил 39,7 миллиарда рублей. Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Оренбургской областью и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, объема закупок у субъектов МСП региона на 5,3 процента или на 650 миллионов рублей. Были также проведены круглый стол по вопросам развития сельхозкооперации и совещание по имущественной поддержке субъектов МСП.

