Корпорация МСП поддержит инвестпроекты Челябинской области

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела выездную стратегическую сессию в Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в корпорации.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации восьми инвестиционных проектов Челябинской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации в рамках Национальной гарантийной системы и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Общий объем инвестиций в проекты может составить около 1,1 миллиарда рублей. В ходе реализации проектов планируется создано создать 272 новых рабочих места.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом, на которой обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Для реализации нацпроектов и развития экономики региона планируем увеличить количество занятых в сфере МСП минимум на 25 процентов в ближайшие годы. Мы также ставим минимальную планку роста оборота в сфере МСП — минимум на 30 процентов на ближайшие годы. Для достижения этих показателей будем реализовать ряд конкретных мер поддержки, в частности, будем уточнять налоговые ставки по упрощенной налоговой схеме. Причем задача стоит не просто понизить налоговую ставку в сторону снижения, а за счет экономический активности и роста бизнеса мы планируем увеличивать оборот компаний и тем самым повышать налогооблагаемую базу», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 7,2 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 15,9 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. — Сегодня в рамках встреч с предпринимателями рассмотрен ряд инвестиционных проектов региона, которым может быть оказана поддержка Корпорации. Уверен, что в дальнейшем число таких проектов будет расти».

В ходе стратегический сессии представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Глава Корпорации МСП Александр Браверман сообщил в ходе круглого стола, что за 2016-2019 годов общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированных в Челябинской области, составил 147,4 миллиарда рублей. Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Челябинской областью и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, объема закупок у субъектов МСП региона на 87 процентов или на 25,4 миллиарда рублей.

Была проведена встреча с предпринимателями области на которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. На данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 27,8 тысячи предпринимателей Челябинской области.