Российским бизнесменам сдадут в аренду сотни помещений

Власти Кузбасса передадут в льготную аренду бизнесу около 600 помещений. Представители местных властей утверждают, что выгода в сравнении с арендой коммерческой недвижимости может доходить до 80 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«До конца года 580 объектов государственного и муниципального имущества будет передано в льготную аренду малым предприятиям региона», — рассказала начальник управления предпринимательства области Наталья Шалева. «Таким образом мы создаем наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, льготная аренда — это еще один вид государственной поддержки бизнеса», — указала она.

Льготная аренда будет предоставляться в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который запланирован до 2024 года.

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