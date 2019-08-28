Калмыкские инвестпроекты смогут привлечь миллиард рублей

Представители Корпорации МСП ознакомились с инвестпроектами калмыкских предпринимателей, объем инвестиций в которые может составить миллиард рублей. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу корпорации. Реализация проектов соответствует идеям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На данный момент объем выданных калмыкским предпринимателям гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы составляет почти 51 миллион рублей, сказал гендиректор корпорации Александр Браверман в ходе встречи с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.

По словам Бравермана, это позволило местному малому и среднему бизнесу привлечь 285,7 миллиона рублей кредитами. Средства направлены на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики.

Среди рассмотренных корпорацией инвестиционных проектов — идея создания сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, организации геодинамических наблюдений при разработке месторождений углеводородного сырья и проект по организации дистанционного мониторинга на объектах охраны. Если проекты будут реализованы, это поможет создать 125 рабочих мест.

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