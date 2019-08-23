Малому бизнесу захотели выдавать онлайн-кредиты

Банк России собирается разрешить кредитным учреждениям выдавать малому и среднему бизнесу займы онлайн. Для этого не нужно будет запрашивать отчетность организаций, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки регулятор направил в Минюст. Мера соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Изменения устанавливают новый порядок формирования резервов по ссудам субъектам МСП. Кредитный риск по таким ссудам собираются оценивать на основании внутрибанковских методик без предоставления финотчетности.

Банки, например, смогут использовать информацию от операторов фискальных данных о выручке, сведения об их операциях по расчетному счету и данные контрагентов.

В Центробанке полагают, что такие изменения позволят сократить время на принятие решения о выдаче кредита и позволят компаниям и предпринимателям получать займы дистанционно. Банки со своей стороны смогут в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска.

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