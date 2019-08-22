На Кубани выросло промпроизводство

Промышленное производство в Краснодарском крае выросло на 3,7 процента в первой половине 2019 года. Это соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом пишет издание «Коммерсантъ.Краснодар».

По его данным, кубанские промышленные предприятия за этот период отгрузили продукции на 168,4 миллиарда рублей. Такие показатели, в частности, обеспечили металлургические предприятия и организации, занимающиеся производством стройматериалов. Также высокая отгрузка была в химической продукции.

За первое полугодие в промкомплекс было привлечено около 4,95 миллиарда рублей — это на 56,4 процента больше, чем в 2018 году, сообщил начальник департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. Он уточнил, что более 50 процентов суммы привлек Абинский электрометаллургический завод.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта на Кубани запустили меры поддержки начинающих фермеров. Они могут получить гранты до трех миллионов рублей на развитие своего хозяйства или до четырех миллионов, если состоят в кооперативе.

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