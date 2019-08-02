Кубанским предприятиям помогут увеличить производительность труда

Порядка 150 миллионов рублей направят на повышение производительности труда на предприятиях Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Для участия в проекте выручка компании должна быть от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. У претендента также не должно быть задолженности по налогам. Сумма иностранного капитала в таких компаниях не должна быть больше четверти общей суммы.

Планы краевой администрации соответствуют целям нацпроекта по повышению производительности труда. В 2019 году к участию в нем планируют привлечь более 30 предприятий Кубани. На субсидии могут рассчитывать компании, осуществляющие свою деятельность в таких отраслях, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение.

Ключевой целью нацпроекта по повышению производительности труда является ускорение роста производительности до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

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