Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов

Главы крупных крымских предприятий пройдут обучение по повышению эффективности производств на так называемой фабрике процессов. Она будет открыта в регионе рамках нацпроекта по повышению производительности труда, пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра экономического развития республики Людмилу Бланк.

«Это учебно-производственная площадка, на которой представители предприятий на практике смогут получить компетенции, понять этапы в производственном процессе», — рассказала она.

Согласно данным регионального Минэкономразвития, центр компетенций на базе некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» поручил открыть глава Крыма Сергей Аксенов.

Ключевой целью нацпроекта по повышению производительности труда является ускорение роста производительности до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

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