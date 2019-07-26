Российским губернаторам выставят оценки

Российское правительство утвердило методики оценки работы губернаторов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление кабинета министров.

Методики разработаны для 12 показателей, среди них, например, рост производительности труда, уровень доступности жилья, уровень бедности, естественный прирост населения и реальная средняя зарплата. Предполагается, что это покажет, как главы регионов справляются с выполнением майских указов президента и нацпроектами.

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Перечень показателей для оценки эффективности губернаторов президент России Владимир Путин одобрил в декабре прошлого года. Соответствующий указ был подписан весной 2019-го.

До этого он призывал глав регионов вести открытую политику и не закрываться от избирателей. Президент неоднократно подчеркивал, что власти должны работать в интересах граждан. По его словам, для продуктивной работы необходимо слышать все мнения.

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