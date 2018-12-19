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Путин обозначил критерии эффективности губернаторов

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Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этот перечень состоит из 15 пунктов. Среди них — уровень доступности жилья, уровень бедности, уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, естественный прирост населения, качество окружающей среды.

Администрации президента предстоит внести соответствующие изменения в указ президента «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

В сентябре 2018 года после всероссийского дня голосования Путин обратился к избранным главам регионов и призвал их открыться людям. «Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — говорил он.

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