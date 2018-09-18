Путин призвал избранных губернаторов открыться людям

Президент России Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — призвал президент во время встречи с главами регионов. Он подчеркнул, что на прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также «они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают».

«Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их. Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов», — подытожил Путин.

Выборы губернаторов прошли в рамках единого дня голосования, который состоялся 9 сентября. Всего в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.

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