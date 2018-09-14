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Губернатор Подмосковья рассказал о направлениях развития

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев после вступления в должность заявил, что продолжит создавать мощную экономику в регионе. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

«Мы шли с программой "Сильное, здоровое, чистое Подмосковье". Все эти определения понятны: сильное — это продолжать создавать мощную экономику, рабочие места, открывать новые предприятия, искать инвесторов», — сказал Воробьев на церемонии инаугурации.

Также он подчеркнул важность развития системы здравоохранения. По его словам, продолжительность жизни подмосковных граждан должна расти, а для этого необходимо работать над повышением качества оказания медицинских услуг.

Воробьев заверил, что Подмосковье продолжит сотрудничать с другими регионами страны, особо он выделил стратегическое партнерство с Москвой.

Он выразил благодарность жителям за поддержку и доверие признался, что прошедшие выборы были для него своеобразным экзаменом.

Единый день голосования в России состоялся 9 сентября.

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