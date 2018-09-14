Губернатор Подмосковья принес присягу

Губернатор Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области, вступил в должность в пятницу, 14 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии инаугурации.
«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области, верно служить народу», — сказал руководитель региона.
Воробьев сравнил прошедшие выборы с экзаменом. «Самый дорогой результат нашей работы — признание нашей работы жителями, доверие, которое мы получили 9 сентября», — подчеркнул он.
Глава региона заверил, что и дальше будет работать, создавая «сильное, здоровое и чистое Подмосковье».
Выборы губернатора Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. По итогам подсчета голосов победил Воробьев с результатом в 62,52 процента. Всего в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.