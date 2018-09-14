Россия
 
Последние новости
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Патриарх Кирилл рассказал о второй попытке Константинополя расколоть РПЦ
Найден способ избежать взрыва бутылок в багаже
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Найден способ взломать любой компьютер в мире
В деле о пожаре в «Зимней Вишне» появился новый фигурант
Volkswagen отказался от «жука»
Раскрыты подробности визита «отравителей» Скрипалей в Солсбери
Россия похвастается плодами импортозамещения в Европе
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Новости партнеров

Губернатор Подмосковья принес присягу

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Воробьев

Губернатор Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области, вступил в должность в пятницу, 14 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии инаугурации.

«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области, верно служить народу», — сказал руководитель региона.

Воробьев сравнил прошедшие выборы с экзаменом. «Самый дорогой результат нашей работы — признание нашей работы жителями, доверие, которое мы получили 9 сентября», — подчеркнул он.

Глава региона заверил, что и дальше будет работать, создавая ​​«сильное, здоровое и чистое Подмосковье».

Выборы губернатора Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. По итогам подсчета голосов победил Воробьев с результатом в 62,52 процента. Всего в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев обошел соперников на выборах губернатора Подмосковья
Другие материалы рубрики
Россия00:0113 сентября

Боли патриотов

Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
13:06Сегодня

Кремль оценил реакцию Лондона на интервью «отравителей» Скрипалей

18:3612 сентября

Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

12:32Сегодня

Росгвардия прокомментировала выступление Золотова

Россия00:0211 сентября

«Скоро на улицу будет опасно выходить»

Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
11:39Сегодня

Пострадавшую от подростка с топором российскую школу атаковал поджигатель

09:4112 сентября

«Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

08:25Сегодня

Ростовская область отметила день рождения

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
09:16Сегодня

Приход осени отложили на конец недели 

18:0611 сентября

В московских СИЗО официально появились привилегированные сидельцы 

05:33Сегодня

Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Кремль оценил реакцию Лондона на интервью «отравителей» Скрипалей
Росгвардия прокомментировала выступление Золотова
Пострадавшую от подростка с топором российскую школу атаковал поджигатель
Ростовская область отметила день рождения
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Раскрыты подробности визита «отравителей» Скрипалей в Солсбери
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Россиян поймали за попытку шпионить за швейцарской химлабораторией
200 тонн парафина загорелись и попали на видео
«Тогда решили завершить это дело»
Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Объяснено появление ФСБ в Донбассе
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Раскрыты нюансы проведения выборов в ДНР и ЛНР
Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении своего батальона
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Кличко отказался скакать
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Глава ВТБ придумал план из четырех пунктов по отказу России от доллара
Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным
Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску Киева
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В деле о пожаре в «Зимней Вишне» появился новый фигурант
Парашютист убил другого во время спора о прыжках
Развозивший деликатесы мусоровоз попал на видео
В Петербурге многодетная семья выращивала марихуану на балконе
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
В обшивке «Союза» нашли новые следы от дрели
В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»
Найдены ключевые гены старения
Все материалы
Спорт
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Тактаров разглядел в Нурмагомедове неуверенность в себе
Бойца UFC отлучили от спорта до 2044 года
Роналду поиздевался над журналистом
Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд
Медведева отвергла любую возможность выступления за другую страну
Джефф Монсон нацелился на Госдуму
Все материалы
Культура
Эй, Арнольд
Кино недели: «Хищник» без Шварца, вестерн без героев, Кассель без Беллуччи
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
В ремейке «Сабрины — маленькой ведьмы» показали оккультизм и рогатого демона
Киркоров и Крид стали героями «Во все тяжкие» в клипе «Цвет настроения черный»
Вывешенным с балкона отеля телом оказался рэпер Хаски
Умер народный артист России Михаил Асафов
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Пираты решили установить рекорд по просмотрам фильмов
Мужчина прикрылся умирающим сыном ради подарка
Журналист пошел на интервью с омскими фанатами и остался с разбитым носом
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Названы опасные последствия татуировок
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Раскрыт самый популярный авиамаршрут
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
На популярном у россиян курорте произошло сильное землетрясение
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Обезображенному охотнику пересадили новое лицо
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Первый итальянский бордель с секс-куклами внезапно закрыли
Змеи увлеклись дракой и провалились сквозь потолок
Беременная проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Kia ProCeed стал пятидверным «шутинг-брейком»
Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG
Все материалы
Дом
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Петросяну удалось проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру
Москвичи скупили тысячи объектов недвижимости за МКАД из-за погоды
Все материалы