Воробьев рассказал о перспективах партнерства с другими регионами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии инаугурации отметил важность сотрудничества Подмосковья с другими регионами страны. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

«Нам очень важно партнерство с нашими регионами, особенно с соседями. Прежде всего, стратегическое партнерство с Москвой и с нашими друзьями-соседями. Мы будем продолжать взаимодействовать в разных сферах — и в экономике, и в культуре, образовании, транспортной сфере. Считаю это очень важным направлением», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что муниципальные образования области должны выглядеть достойно, быть уютными и комфортными для жителей.

Ранее в пятницу Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области, вступил в должность. Он заверил, что приложит максимум усилий для развития и благосостояния региона. Воробьев выразил благодарность жителям за поддержку.

Выборы губернатора Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. По итогам подсчета голосов победил Воробьев с результатом в 62,52 процента. Всего в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

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