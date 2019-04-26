Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 26 апреля.

В указе выделено 15 показателей, среди них — уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда и прочее.

Методику расчета уровня доверия администрация главы государства представят до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета.

Перечень показателей для оценки эффективности губернаторов Путин одобрил в декабре прошлого года.

В сентябре 2018 года после всероссийского дня голосования российский лидер призвал глав регионов вести открытую политику и не закрываться от избирателей. Он неоднократно подчеркивал, что власти должны работать в интересах граждан.

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