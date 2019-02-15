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Петербургских чиновников лишили премий

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Александр Беглов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лишил премий руководителей городской и районных администраций Санкт-Петербурга из-за многочисленных жалоб жителей. Об этом сообщается на сайте городской администрации в пятницу, 15 февраля.

«Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления», — сказал Беглов.

По его словам, проблему можно решить путем расширения полномочий администраций районов и местного самоуправления. Кроме того, необходимо наладить эффективную обратную связь с горожанами, подчеркнул он. «Все, что делает власть — делается для людей», — напомнил врио губернатора.

Александр Беглов поручил главам районов разработать систему коммуникации, котора бы позволила жителям участвовать в жизни своего района. Самый успешный проект получит из бюджета дополнительное финансирование, уточнил он.

4 февраля Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района за плохую уборку улиц после того, как чуть не застрял в сугробах около местного травмпункта во время незапланированной проверки. После этого он вывел госслужащих на субботник. Привлечь их к общественному труду он грозился еще в январе. Он отмечал, что жители недовольны снежными завалами.

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