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Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вывел чиновников на улицы города для уборки снега. Об этом сообщает 78.ru в субботу, 9 февраля.

Градоначальник с именной лопатой отправился очищать Петроградский район вместе с его главой Иваном Громовым и вице-губернатором Владимиром Кирилловым. Кроме того, вице-губернатор Любовь Совершаева занялась уборкой Центрального района.

В городе по инициативе Беглова объявили субботник для государственных служащих. Очищать улицы от снега и наледи позвали сотрудников комитетов городской администрации и подведомственных учреждений.

Как ранее писала «Фонтанка», 4 февраля градоначальник уволил главу Фрунзенского района за плохую расчистку улиц после того, как чуть не застрял в сугробах около местного травмпункта во время незапланированной проверки.

О том, что чиновникам стоит активнее заниматься уборкой снега, врио губернатора Петербурга заявил еще 10 января. Тогда он заявил, что жители систематически жалуются на сугробы, и пригрозил выдать главам муниципалитетов по лопате.

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