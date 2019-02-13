Власти Петербурга недосчитались 600 миллионов рублей на уборку снега

Власти Петербурга недофинансировали сферу жилищно-коммунального хозяйства на 600 миллионов рублей, что привело к проблемам с уборкой снега и наледи на улицах города. Об этом на заседании Законодательного собрания заявил вице-губернатор Николай Бондаренко, передает «Интерфакс».

«Это как сырые патроны: надо стрелять, а они не готовы. Прошедшие несколько зим были относительно легкими, что расслабило и привело к несогласованности действий различных хозяйствующих субъектов», — признался Бондаренко.

Он объяснил недофинансирование тем, что тарифы на уборку придомовых территорий «были взяты с потолка»: по его словам, только для разовой чистки всех крыш требуется почти 500 миллионов рублей. «Никто никогда не рассчитывал экономически обоснованного тарифа по уборке внутриквартальных территорий», — резюмировал чиновник.

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Указывается, что бюджетные траты на уборку Санкт-Петербурга составляют 7,3 миллиарда рублей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района за плохую уборку улиц 4 февраля после того, как чуть не застрял в сугробах около местного травмпункта во время незапланированной проверки. После этого он объявил субботник для государственных служащих и вывел их на улицы для уборки снега.

В феврале в Петербурге по делу о гибели студента химико-фармацевтического университета от падения наледи с крыши вуза был задержан проректор учреждения. По предварительным данным, он должен был контролировать состояние кровли здания и ее очистку, но получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были.

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