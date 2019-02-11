Российский коммунальщик встал в лужу и заявил об отсутствии вокруг луж

Представитель коммунального хозяйства поселка Суземка (Брянская область) нахамил рассказавшей ему о неубранных дорогах местной жительнице и чуть не задавил ее на автомобиле, сообщает «Брянская улица».

По информации издания, жители поселка обратились к главе суземской администрации с жалобой на нечищеные дороги населенного пункта. Из-за заваленных сугробами дорог школьники вынуждены добираться до учебного заведения по проезжей части, снег на которой растаял и превратился в глубокую лужу. Глава администрации отправил решить проблему представителя коммунального хозяйства.

Судя по видеозаписи, выложенной очевидцами на YouTube-канале, коммунальщик, с трудом припарковавшийcя на автомобиле Opel Antara, отказался слушать о проблеме опасности дорог для детей. «Какие лужи? Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите», — заявил он, возвращаясь по глубокой луже в машину. Уезжая, он чуть не задавил местную жительницу.

Ранее в Петербурге по делу о гибели студента химико-фармацевтического университета от падения наледи с крыши вуза был задержан проректор учреждения. По предварительным данным, мужчина должен был контролировать состояние кровли университета и ее очистку, но получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были. В результате на двух студентов упала наледь. Пятикурсник Бабурбек Очилов скончался. Его друг с множественными травмами был доставлен в больницу.

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