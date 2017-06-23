Кубанский чиновник на непронумерованной лодке избил пограничника палкой

Сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края избил палкой пограничника, потребовавшего у него показать документы на лодку, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Избиение произошло неподалеку от курортного поселка Джубга Краснодарского края. Дата и время не уточняется. Пограничник заметил на берегу реки лодку без регистрационных номеров и потребовал от ее владельца предъявить документы на нее. В ответ мужчина напал на часового с палкой, нанеся ему несколько ударов в голову и по туловищу.

После задержания мужчины следователи регионального управления Следственного комитета России завели в его отношении уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В июне 2016 года сотрудник московского правительства Эраст Матаев напал на девушку, снимавшую на видео, как чиновник едет на своем BMW по пешеходному Арбату. Матаев вышел из машины и несколько раз ударил ее, а также разбил ей телефон.