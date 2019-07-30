Воробьев поручил своевременно сдавать в эксплуатацию соцобъекты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно сдавать в эксплуатацию все социальные объекты в регионе. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 30 июля.

«В этом году мы сдаем порядка 90 объектов, в апреле заложили 50 школ. Мы должны успеть своевременно сдавать объекты. Для нас это стратегически важно», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что необходимо до конца года завершить строительство муниципальных центров управления регионом. По его словам, это позволит синхронизировать работу ведомств на благо жителей.

«С приходом цифровой экономики мы можем обеспечивать совершенно иное качество предоставляемых услуг», — заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что почти 30 соцобъектов планируют реконструировать на территории области до 2021 года. Масштабное строительство инфраструктурных объектов отражено в градостроительной политике области.