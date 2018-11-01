Более 70 соцобъектов построят в Подмосковье в 2019 году

Строительство более 70 социальных объектов планируется завершить в Московской области в следующем году, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 ноября.

«Проектно-ориентированная система управления позволила максимально упростить все подготовительные процедуры перед началом строительства, что в целом привело к значительному сокращению сроков реализации социально-значимых проектов на территории Московской области», — отметил Тагиев.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 150 мест в Шатуре, комплексные поликлинические учреждения в Балашихе и Подольске, детскую поликлинику в Апрелевке, школы в Серпухове и поселке Большевик Серпуховского района, уточняется на сайте областного правительства.

17 августа Руслан Тагиев проинформировал, что с начала года в эксплуатацию введены 35 объектов социальной инфраструктуры. По его словам, упор на обновление инфраструктурных объектов зафиксирован в градостроительных документах. Он также напомнил, что власти приняли программу масштабной реконструкции учебных заведений. В августе губернатор Андрей Воробьев, что в течение ближайших пяти лет в регионе должно появится не менее 200 новых школ.

