30 соцобъектов реконструируют в Подмосковье до 2021 года

Почти 30 соцобъектов планируют реконструировать на территории Московской области до 2021 года. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на свои источники.

«В 2018 году после реконструкции будут введены шесть социальных объектов. В 2019 году — одиннадцать, в 2020 году — девять», — сказал собеседник агентства.

В частности, до конца 2018-го введут в эксплуатацию лечебный корпус в Подольске, здание инфекционного отделения Воскресенской районной больницы №2, Дворец культуры и спорта «Тамань» городского поселения Калининец Наро-Фоминского округа.

В 2019 году после реконструкции введут в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения, пять спортивных объектов и два объекта образования, пишет издание.

17 августа министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев сообщил, что с начала года в эксплуатацию введены 35 объектов социальной инфраструктуры. Всего в текущем году запланирована сдача 187 строений.

Ранее он заявил, что масштабное строительство инфраструктурных объектов отражено в градостроительной политике области. По его словам, особое внимание власти уделяют реконструкции и модернизации учебных заведений. В конце августа губернатор Андрей Воробьев анонсировал появление двухсот новых школ.

